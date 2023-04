FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET Place de la Victoire, 14 juillet 2023, Thaon-les-Vosges.

La fête nationale du 14 juillet aura lieu place de la Victoire à Thaon-les-Vosges, le vendredi 14 juillet 2023.. Tout public

Vendredi 2023-07-14 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-14 12:30:00. 0 EUR.

Place de la Victoire

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est



The national holiday of July 14 will take place on the Place de la Victoire in Thaon-les-Vosges, on Friday July 14, 2023.

Las fiestas del 14 de julio tendrán lugar en la Place de la Victoire de Thaon-les-Vosges el viernes 14 de julio de 2023.

Der Nationalfeiertag am 14. Juli findet am Freitag, den 14. Juli 2023, auf der Place de la Victoire in Thaon-les-Vosges statt.

