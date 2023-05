SPECTACLE ET FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET 3 rue Pierre de Coubertin, 13 juillet 2023, Thaon-les-Vosges.

A Thaon-les-Vosges, la fête nationale est célébrée sur deux journées !

Rendez-vous le jeudi 13 juillet 2023, de 20h30 à 23h aux extérieurs de la Rotonde, pour un spectacle/cabaret. Buvette/restauration et fête foraine sur place.. Tout public

Jeudi 2023-07-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-13 23:00:00. 0 EUR.

3 rue Pierre de Coubertin

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est



In Thaon-les-Vosges, the national holiday is celebrated over two days!

See you on Thursday, July 13, 2023, from 8:30 pm to 11 pm outside the Rotonde, for a show/cabaret. Refreshment bar and fair on the spot.

En Thaon-les-Vosges, el puente se celebra en dos días

Cita el jueves 13 de julio de 2023, de 20.30 a 23.00 h en el exterior de la Rotonde, para un espectáculo/cabaret. Bar-restaurante y parque de atracciones in situ.

In Thaon-les-Vosges wird der Nationalfeiertag an zwei Tagen gefeiert!

Treffen Sie sich am Donnerstag, den 13. Juli 2023, von 20:30 bis 23:00 Uhr im Außenbereich der Rotonde zu einer Show/Kabarettveranstaltung. Getränke/Imbiss und Jahrmarkt vor Ort.

