FETE DE LA MUSIQUE & NOCTURNE COMMERCIALE, 23 juin 2023, Thaon-les-Vosges. Commercez et profitez des bonnes affaires en musique. Buvettes et restaurations sur place.. Tout public

Vendredi 2023-06-23 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-23 23:59:00. 0 EUR. Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est



Trade and enjoy good deals in music. Refreshments and restaurants on site. Intercambie y disfrute de las buenas ofertas en música. Refrescos y comida in situ. Handeln und profitieren Sie von Schnäppchen bei Musik. Getränke und Speisen vor Ort. Mise à jour le 2023-04-20 par OT EPINAL ET SA REGION

