FÊTE DES PARCS 3 Rue Pierre de Coubertin, 18 juin 2023, Thaon-les-Vosges.

Envie de passer un moment convivial en famille ou entre amis autour d’un pique-nique géant dans le cadre unique des parcs de la Rotonde ? La fête des parcs sera de retour dimanche 18 juin de 11h à 18h ! Animations, concerts et buvette/restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-06-18 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-18 18:00:00. 0 EUR.

3 Rue Pierre de Coubertin

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est



Want to spend a convivial moment with family or friends around a giant picnic in the unique setting of the Rotunda parks? The park festival will be back on Sunday June 18th from 11am to 6pm! Animations, concerts and refreshments on site.

¿Desea pasar un momento de convivencia en familia o con amigos en torno a un picnic gigante en el marco incomparable de los parques de la Rotonde? La fiesta de los parques vuelve el domingo 18 de junio, de 11.00 a 18.00 h Animaciones, conciertos y refrescos in situ.

Haben Sie Lust, mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden einen geselligen Moment bei einem Riesenpicknick in der einzigartigen Umgebung der Parks der Rotonde zu verbringen? Das Parkfest wird am Sonntag, den 18. Juni von 11 bis 18 Uhr wieder stattfinden! Animationen, Konzerte und Imbissbuden/-restaurants vor Ort.

