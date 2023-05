GRAND MARCHÉ DE PRINTEMPS Centre-Ville, 14 mai 2023, Thaon-les-Vosges.

Le Grand Marché de Printemps au centre-ville de Thaon-les-Vosges, c’est une braderie organisée par l’association des commerçants et une foire aux géraniums organisée par la société des fêtes.

Buvettes et restaurations sur place.. Tout public

Dimanche 2023-05-14 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. 0 EUR.

Centre-Ville

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est



The Big Spring Market in the center of Thaon-les-Vosges, it’s a braderie organized by the shopkeepers association and a geranium fair organized by the festival society.

Refreshments and restaurants on the spot.

El Grand Marché de Printemps, en el centro de Thaon-les-Vosges, es una subasta organizada por la asociación de comerciantes y una feria del geranio organizada por la sociedad de fiestas.

Puestos de refrescos y restaurantes in situ.

Der große Frühlingsmarkt im Stadtzentrum von Thaon-les-Vosges besteht aus einer von der Händlervereinigung organisierten Braderie und einem von der Festgesellschaft veranstalteten Geranienmarkt.

Getränke und Verpflegung vor Ort.

