André Manoukian – Les Notes Qui S’aiment LA ROTONDE, 17 février 2024, THAON LES VOSGES.

André Manoukian – Les Notes Qui S’aiment LA ROTONDE. Un spectacle à la date du 2024-02-17 à 20:30 (2024-01-28 au ). Tarif : 39.0 à 44.0 euros.

CENTRE GERARD PHILIPE (L-R-22-4853/4923/4925/4926) présente ce spectacle TOUT PUBLIC1H30Avec cette conférence pianotée, André Manoukian nous invite dans un parcours déjanté et fantaisiste, semé de rires et de passion mais toujours érudit, au travers de l’histoire de la musique. Des Égyptiens de l’Antiquité aux divas du jazz en passant par Claude François, Sheila et les castrats de la Renaissance, il s’attache à percer le mystère de la musique. Entre deux morceaux, guidé par ses expériences et ses émotions, il s’autorise avec bonheur toutes les digressions : il parle de lui, évoque l’importance du piano dans sa vie sentimentale, ou nous apprend comment l’origine du jazz aurait été attribuée à Robespierre… Grâce à sa culture musicale exceptionnelle, André Manoukian, en véritable conteur mélomane, nous brosse une histoire de la musique comme vous ne l’avez jamais entendue.Accès PMR: 03.21.46.90.47Parking à proximité André Manoukian

LA ROTONDE THAON LES VOSGES 7 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN Vosges

