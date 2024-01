BIKE & RUN THAON Parcours de santé Thaon-les-Vosges, dimanche 4 février 2024.

BIKE & RUN THAON Parcours de santé Thaon-les-Vosges Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-02-04 09:00:00

fin : 2024-02-04 19:00:00

Le dimanche 4 février 2024, le club de Thaon Triathlon organise son Bike & Run.

Quatre courses au programme course 6/9 ans – course 10/13 ans – course adultes (XS et S)

Le rendez-vous est fixé au parcours de santé de Thaon-les-Vosges à 9h.

Inscriptions sur https://inscriptions-teve.fr/bike-run-de-thaon-2024/select_competition

Ouvert aux non licenciés avec un pass compétitionTout public

2 EUR.

Parcours de santé 1 Rue du Château d’Eau

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est



