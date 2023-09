Concert du Chœur « DESIDELA » de Wintzenheim Thannenkirch, 16 décembre 2023, Thannenkirch.

Thannenkirch,Haut-Rhin

Le Choeur DESIDELA de Wintzenheim vous propose un concert dans l’église du village à l’occasion de la période de l’avent.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est



The DESIDELA choir from Wintzenheim offers a concert in the village church to mark the Advent season

El coro DESIDELA de Wintzenheim ofrece un concierto en la iglesia del pueblo con motivo del Adviento

Der Chor DESIDELA aus Wintzenheim bietet Ihnen ein Konzert in der Dorfkirche anlässlich der Adventszeit an

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr