Atelier bio végétarien d’automne 19 Route du Haut-Koenigsbourg, 7 octobre 2023, Thannenkirch.

Découvrez la gourmandise et la richesse de la cuisine végétarienne lors de cet atelier culinaire d’automne..

2023-10-07 à ; fin : 2023-10-07 14:00:00. EUR.

19 Route du Haut-Koenigsbourg

Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est



Discover the deliciousness and richness of vegetarian cuisine during this fall culinary workshop.

Descubra la exquisitez y riqueza de la cocina vegetariana durante este taller culinario de otoño.

Entdecken Sie bei diesem kulinarischen Workshop im Herbst die Köstlichkeiten und den Reichtum der vegetarischen Küche.

Mise à jour le 2023-01-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr