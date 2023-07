Duo de chansons Marikala et Jo Thannenkirch, 19 juillet 2023, Thannenkirch.

Thannenkirch,Haut-Rhin

Chansons françaises et compositions fraiches et légères : c’est le programme qui vous est proposé ce soir à l’occasion de la salle des fêtes !.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est



French songs and fresh and light compositions: this is the program that is proposed to you tonight at the festival hall!

Canciones francesas y composiciones frescas y desenfadadas: ¡así es el programa de esta noche en la Salle des Fêtes!

Französische Chansons und frische, leichte Kompositionen: Das ist das Programm, das Ihnen heute Abend in der Festhalle geboten wird!

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr