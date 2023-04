Marche gourmande de Thannenkirch, 28 mai 2023, Thannenkirch.

Marche gourmande de 10 kms agrémentée de plusieurs haltes gastronomiques à travers le Taennchel. Inscription obligatoire. Départs entre 10h et 13h. Bal champêtre à 17h..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . EUR.

Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est



10 km gourmet walk with several gastronomic stops through the Taennchel. Registration required. Departures between 10 am and 1 pm. Country ball at 5pm.

Paseo gastronómico de 10 km con varias paradas gastronómicas por el Taennchel. Inscripción obligatoria. Salidas entre las 10.00 y las 13.00 horas. Baile campestre a las 17 h.

10 km lange Gourmetwanderung mit mehreren gastronomischen Zwischenstopps durch den Taennchel. Eine Anmeldung ist erforderlich. Abfahrt zwischen 10 und 13 Uhr. Ländlicher Ball um 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-03-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr