Ouverture de commerces Thann, 26 novembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Pour les festivités de Noël, certains commerces seront ouverts les dimanches..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



For the Christmas festivities, some shops will be open on Sundays.

Con motivo de las fiestas navideñas, algunos comercios abrirán los domingos.

Für die Weihnachtsfeierlichkeiten werden einige Geschäfte an Sonntagen geöffnet sein.

