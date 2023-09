La semaine du goût Thann, 16 octobre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

La diversité des goûts et des saveurs vous sera proposée par les restaurateurs et certains commerces de Cernay et de Thann. Programme détaillé disponible à l’Office de Tourisme..

2023-10-16 fin : 2023-10-22 22:00:00. EUR.

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



The diversity of tastes and flavors will be offered by restaurateurs and some shops in Cernay and Thann. Detailed program available at the Tourist Office.

Los restaurantes y comercios de Cernay y Thann ofrecerán una amplia gama de gustos y sabores. Programa detallado disponible en la Oficina de Turismo.

Die Vielfalt der Geschmäcker und Aromen wird Ihnen von den Gastronomen und einigen Geschäften in Cernay und Thann angeboten. Detailliertes Programm im Fremdenverkehrsamt erhältlich.

