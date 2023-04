Concert voix et orgue : du chant du matin au chant du soir Place Joffre, 7 juillet 2023, Thann.

L’Ensemble Hortus Musicalis célèbre les 150 ans de la naissance de Max Reger. Les voix des musiciens expérimentés et professionnels se mêlent, pour offrir au mélomane un voyage musical..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . EUR.

Place Joffre

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



The Hortus Musicalis Ensemble celebrates the 150th anniversary of Max Reger’s birth. The voices of experienced and professional musicians blend together to offer the music lover a musical journey.

El conjunto Hortus Musicalis celebra el 150 aniversario del nacimiento de Max Reger. Las voces de músicos experimentados y profesionales se funden para ofrecer al melómano un viaje musical.

Das Ensemble Hortus Musicalis feiert den 150. Geburtstag von Max Reger. Die Stimmen der erfahrenen und professionellen Musiker verschmelzen, um den Musikliebhabern eine musikalische Reise zu bieten.

Mise à jour le 2023-04-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay