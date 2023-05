Marche gastronomique du Rangen Place du Bungert, 2 juillet 2023, Thann.

Rendez-vous à Thann, au pied du plus méridional coteau de vins d’Alsace, pour une balade gourmande, clôturée par la dégustation du prisé nectar du Rangen..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . EUR.

Place du Bungert

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Rendezvous in Thann, at the foot of the most southern hillside of Alsace wines, for a gourmet walk, ending with a tasting of the prized nectar of the Rangen.

Cita en Thann, a los pies de la ladera vinícola más meridional de Alsacia, para un paseo gastronómico que finalizará con una degustación del preciado néctar de las Rangen.

Wir treffen uns in Thann, am Fuße des südlichsten Weinbergs des Elsass, zu einem Gourmet-Spaziergang, der mit der Verkostung des begehrten Nektars des Rangen endet.

Mise à jour le 2023-05-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay