8ème Musicale aux chandelles 5 rue de l’Etang, 17 mai 2023, Thann.

Humour juif et klezmer avec le trio Di Freynt, lorsque contrebasse, accordéon et violon dialoguent avec les lectures de la conteuse Myriam Weill..

2023-05-17 à ; fin : 2023-05-17 . EUR.

5 rue de l’Etang

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Jewish humor and klezmer with the Di Freynt trio, when double bass, accordion and violin dialogue with the readings of the storyteller Myriam Weill.

Humor judío y klezmer con el trío Di Freynt, cuando contrabajo, acordeón y violín dialogan con las lecturas de la narradora Myriam Weill.

Jüdischer Humor und Klezmer mit dem Trio Di Freynt, wenn Kontrabass, Akkordeon und Geige mit den Lesungen der Erzählerin Myriam Weill in Dialog treten.

