Festival châteaux et légendes : la disparition de Frakhen Château de l’Engelbourg, 6 mai 2023, Thann.

Venez découvrir l’Engelbourg dans ce spectacle s’inspirant de la légende du dragon Frakhen ! Une création théâtrale et musicale et une mise en ambiance heroïc fantasy des châteaux autour de la thématique du dragon..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 19:00:00. EUR.

Château de l’Engelbourg

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover Engelbourg in this show inspired by the legend of the dragon Frakhen! A theatrical and musical creation and a heroïc fantasy setting of the castles around the dragon theme.

¡Venga a descubrir Engelbourg en este espectáculo inspirado en la leyenda del dragón Frakhen! Una creación teatral y musical y una puesta en escena de fantasía heroica de los castillos en torno al tema del dragón.

Entdecken Sie die Engelburg in dieser Aufführung, die sich an der Legende des Drachen Frakhen orientiert! Eine theatralische und musikalische Kreation und eine Heroïc-Fantasy-Atmosphäre der Burgen rund um das Thema des Drachen.

