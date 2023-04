Concert : l’Autriche au choeur Place Joffre, 29 avril 2023, Thann.

Concert événement avec huit musiciens de l’octuor à vent issus de l’orchestre symphonique d’Innsbruck..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Place Joffre

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Concert event with eight musicians of the wind octet from the Innsbruck Symphony Orchestra.

Concierto con ocho músicos del octeto de viento de la Orquesta Sinfónica de Innsbruck.

Eventkonzert mit acht Musikern des Bläseroktetts, die aus dem Innsbrucker Symphonieorchester hervorgegangen sind.

Mise à jour le 2023-04-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay