Soirée flower power 22 rue Kléber, 22 avril 2023, Thann.

Venez vous déhancher avec Les Lords qui reprennent les plus grands standards des années 70 et font revivre l’ambiance de l’époque « Flower Power »..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . EUR.

22 rue Kléber

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Come and dance with The Lords who cover the greatest standards of the 70’s and bring back the atmosphere of the « Flower Power » era.

Ven a bailar con The Lords, que versionan los grandes temas de los años 70 y recuperan el ambiente de la época del « Flower Power ».

Schwingen Sie die Hüften mit Les Lords, die die größten Standards der 70er Jahre aufgreifen und die Stimmung der « Flower-Power »-Ära wieder aufleben lassen.

Mise à jour le 2023-03-30 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay