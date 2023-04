Fête foraine Parking centre, 15 avril 2023, Thann.

Manèges pour enfants, stand de glaces et peluches, auto-tamponneuses, font partie des animations proposées aux petits et aux grands, pour une belle sortie en famille..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-16 20:00:00. EUR.

Parking centre

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Children’s rides, ice cream and plush stands, bumper cars, are part of the activities offered to young and old, for a nice family outing.

Atracciones infantiles, puestos de helados y peluches, coches de choque, son algunas de las actividades que se ofrecen a grandes y pequeños, para disfrutar de una gran excursión en familia.

Kinderkarussells, Eis- und Plüschtierstand, Autoscooter gehören zu den Unterhaltungsangeboten für Groß und Klein und sorgen für einen schönen Familienausflug.

