Thank God for Tim and Joe – Monsieur Joe

2022-05-12 20:30:00 – 2022-05-12

Tout commence avec le duo improbable de clowns qui rêve de devenir des vedettes à Broadway.

Ils rêvent de voir leur nom en lumière et de marcher dans les pas des grands artistes de Variétés. Le public sera surpris par leur curieuse palette de talents, parfois même cirque.

Tim, avec son 193cm et Joe, avec son 147cm, s’opposent autant par leurs profils que par leurs sensibilités. Ils ne sont pas “normaux”.



Cette différence est un riche creuset de tensions comiques, de comédie physique et émotionnelle qui nous fait réfléchir sur nos propres différences ?

Peu importe qui vous êtes, nous avons tous un rêve. Au fur et à mesure que le show avance, rien ne se déroule pas comme prévu.

Vont-ils réaliser leur rêve ?



Mise en scène : Aitor Basauri

Crée et conçu par : Tim Tyler, Joe De Paul, Aitor Basauri

Musique composée par : Tim Tyler, Joe De Paul, Hans Teuber

Décors et accessoires : Raymond Marius, Bruno-Pierre

Costumes : Fany Mc Crea

Lumières : Rodolphe Saint – Arneault

Soutiens : Conseils des arts et Lettre du Québec et Le conseil des Arts de Montréal



Création 2018 et 2021

Tout public dès 8 ans

Durée : 70 min



Festival Tendance Clown #17

Spectacle au Daki Ling jeudi 12 mai, dans le cadre du Festival Tendance Clown.

Festival Tendance Clown #17

