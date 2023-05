Thalia Pigier – Projet Total, Soleil de Minuit Centre sportif Marie Paradis (ex Saint-Lazare) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Danse, Performance. Ce soir, il n’y aura pas d’éclipse, le mouvement des corps survit à la nuit. Performeuse et chorégraphe, Thalia Pigier est diplômée en dramaturgies de l’Ecole Normale Supérieure et vit à Paris. Elle travaille sur les relations entre corps, objets et espace. Elle s’intéresse aux histoires de ceux qui n’ont pas la parole (végétaux, bâtiments et objets) et développe des systèmes dramaturgiques postdramatiques pour mettre en scène ces histoires. Dans Soleil de Minuit, nous oscillons entre la ville et ce qui la précède, corps entre les époques, nous sommes à la fois les statues de la ville et celles et ceux qui viennent les déboulonner. A la manière d’archéologues du mouvement nous cherchons les traces d’un rituel ancien. Un jour une danse a existé, elle visait à empêcher le soleil de se coucher. Alors nous tentons à notre tour de créer un jour sans fin. Nous cherchons sous l’asphalte la joie d’être ensemble, de se retrouver ici aujourd’hui. Ce soir, il n’y aura pas d’éclipse, nous attendons le Soleil de minuit. Demain n’est que la promesse d’aujourd’hui de ne point s’assombrir. Avec le soutien de la Mairie du 10e arrondissement, Générateur, Pièces à Emporter et Les Ateliers Médicis dans le cadre de la résidence d’artistes Transat. Le Soleil de Minuit, trois représentations à l’extérieur du Centre Sportif Marie Paradis : 20H, 22H, 00H, durée : 30 minutes. Nuit Blanche vous propose une déambulation artistique dans le Carré Saint-Lazare : Le Soleil de Minuit sera montré en alternance avec les représentations de l’Ensemble Staccatoy, L’Art du Toy Piano (19H, 21H, 23H, durée : 30 minutes) et de la Compagnie les Résilient.e.s, la Parole des Vents (19H30, 20H30, 21H30, durée : 20 minutes) Centre sportif Marie Paradis (ex Saint-Lazare) 5 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact :

