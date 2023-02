THALASSO DÉCOUVERTE AUX THERMES MARINS DE SAINT MALO Thermes Marins de Saint Malo, 16 janvier 2023, ST MALO.

THALASSO DÉCOUVERTE AUX THERMES MARINS DE SAINT MALO Thermes Marins de Saint Malo. Un spectacle à la date du 2023-01-16 à 00:00 (2023-01-16 au ). Tarif : 90.0 à 190.0 euros.

Billet valable un an à partir de la date d’achat Réservation obligatoire au : Numéro inscrit sur votre billet Selon disponibilités THALASSO DECOUVERTE AUX THERMES MARINS DE ST MALORéservation obligatoire au numéro inscrit sur le billet.Profitez des bienfaits de l’eau de mer lors de vos 2, 3 ou 4 soins découverte thalasso aux Thermes Marins de Saint Malo. Votre programme thalasso est pré-établi, parmi les soins suivants : bain jet, affusions dynamiques, bain bouillonnant, douche sous-marine, drainage marin, Ondorelax.Accès libre au Sauna, Hammam, Piscine de détente, Salle de musculation et cardio-training. (+ Parcours Aquatonic compris dans les forfaits 3 et 4 soins). Catégorie 1 : Thalasso Découverte 4 soinsCatégorie 2 : Thalasso Découverte 3 soinsCatégorie 3 : Thalasso Découverte 2 soinsDétendez vous le temps d’une demi journée en thalassothérapie Profitez des bienfaits de l’eau de mer lors de vos 2, 3 ou 4 soins découverte thalasso aux Thermes Marins de Saint Malo. Votre programme thalasso est préétabli, parmi les soins suivants :Bain Jets aux huiles essentielles Affusions Dynamiques Bain Bouillonnant aux algues Douche Sous Marine Drainage Marin Ondorelax Inclus, libre accès à l’espace forme : Sauna Hammam Piscine de détente Salle de musculation et cardio-training(+ Parcours Aquatonic compris dans les forfaits 3 et 4 soins.)INFORMATIONS PRATIQUESOuvert toute à l’année sauf fermeture annuelle du 2 au 15 janvier 2023.• Bonnets de bain obligatoires, en vente à l’accueil.• Drap de bain fourni.• Pour votre confort, pensez à apporter vos claquettes.• Vestiaires et casiers individuels à code.

Thermes Marins de Saint Malo ST MALO Grande Plage du sillon Ille-et-Vilaine

