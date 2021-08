Trébeurden Trébeurden Côtes-d'Armor, Trébeurden Thalasso à ciel ouvert Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Chaussures confortables, polaire, kway, bonnet de laine escapadeglaz@free.fr +33 6 52 53 31 05 http://escapadeglaz.fr/ Vivez une expérience iodée : une “marche aquatonic”. Un loisir santé, bonne pour le corps et l’esprit, réel activateur de bien-être. Profitez pleinement des vertus de l’eau de mer, réel activateur de bien-être, suivi par le vol des sternes ou avec un peu de chance les moustaches d’un phoque ! – Equipement fourni.

