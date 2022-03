THAIS LONA + DJ Set Ghes-hi Portail Coucou, 2 avril 2022, Salon-de-Provence.

THAIS LONA + DJ Set Ghes-hi

Portail Coucou, le samedi 2 avril à 21:00

Thaïs Lona, la nouvelle venue de la néo-soul sur la scène musicale française, lancera son tout premier EP«DancingAgain» le29avril prochain. C’est par une rencontre improbable sur les réseaux avec le trompettiste et compositeur Ibrahim Maalouf que tout a commencé pour la jeune artiste flamboyante. Un an plus tard ,avec trois clips cumulant des centaines de milliers de vues et une participation aux iNOUïS– Printemps de Bourges ,la chanteuse franco-capverdienne est maintenant prête à marquer les esprits avec un premier opus qui reflète la richesse des on bagage musical. En voyageant du rap au R’n’B en passant par la néo-soul, les morceaux «DancingAgain», «Words»,«TillIKnow » et«Allure»(ainsi que sa version acoustique) mettent en valeur sa voix feutrée et singulière, tout comme son flow et sa musicalité remarquables. La multi-instrumentiste pose sa touche sur tous les morceaux, et signe la composition de cet album aux arrangements savamment groovy et accrocheurs. Sans aucun doute, ce n’est que le début pour Thaïs Lona qui trace sa voie au fil des singles, prête à séduire l’international !

16,80€ en pré-vente

♫♫♫

Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône



