Vous vous êtes déjà dit “ça n’arrive qu’à moi” ? Oui ?

Et pourtant Thaïs aussi, du coup ça fait déjà deux et puis toi et toi aussi et tous ceux qui sont seuls.

Dans ce one woman show, elle se présente en jeune fille d’aujourd’hui qui fume un paquet par jour malgré son asthme et enchaîne les réveils gueule de bois /pilule du lendemain dans un spectacle qui mêle stand up et personnages. Et puis du chant aussi. Et puis de la danse.

Décidément si j’étais vous, j’irais et je dis pas ça parce que j’ai écrit le pitch. »

Thaïs

5 raisons de voir le spectacle (la 5e est surprenante) :

1- C’est drôle et surtout déculpabilisant et aucun sketch ne commencera par “Mes chers concitoyens,

nous sommes en guerre”. Promis.

2- Le rire, ça rapproche… et hop ta main frôle celle de ton voisin ou ta voisine, vous décidez de prolonger la soirée, vous appelez votre chien Thaïs, vos parents s’adorent et puis finalement il n’y a pas assez de canots de sauvetage pour tous les passagers mais quand même assez de place pour deux sur cette putain de porte non ? pardon je dérive ! (rires).

3- Il y aura… des personnages, de la danse et du chant mais pas les trois en même temps parce que je

suis asthmatique et que pour réussir un bon madison faut être focus un minimum.

4- Viens, parce que… j’ai pas envie de reprendre la fac et que tout le monde m’appelle “la maman du

groupe”.

5- … surprenante.

