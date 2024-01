LES CHEVALIERS DU FIEL TH. LE PARIS AVIGNON – SALLE 1 Avignon, jeudi 28 mars 2024.

M. et Mme Lambert aux jeux olympiquesM. et Mme Lambert ne pouvaient pas rater cet événement mondial !Le rêve de Mme Lambert est d’assister à l’épreuve de gymnastique rythmique.Ils louent un appartement avec Airbnb, ils achètent des billets en ligne… ils arrivent à Paris et la galère commence !!! Les Lambert vivront-ils une aventure unique et hilarante ?Vous le saurez en assistant à « M. et Mme Lambert aux jeux olympiques » et vous verrez que les jeux ne sont pas toujours faits.Ecrit par Eric CARRIEREInterprété par Eric CARRIÈRE & Francis GINIBRE

Tarif : 29.40 – 33.40 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:30

TH. LE PARIS AVIGNON – SALLE 1 5 RUE HENRI FABRE 84000 Avignon 84