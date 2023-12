40° SOUS ZERO TH DU ROND POINT-SALLE RENAUD BARRAULT Paris, 16 janvier 2024, Paris.

40° SOUS ZEROMunstrum Théâtre, Copi, Louis AreneL’Homosexuel ou la Difficulté de s’exprimer & Les Quatre JumellesMonstrueuses, hilarantes et subversives, ces deux pièces au climat frigorifié mettent en scène les luttes fratricides de personnages cruels extravagants en marge de la société et de l’espèce humaine. Ici, on change de sexe à volonté et on crève pour mieux ressusciter dans un ballet post-apocalyptique jubilatoire. En jouant des contrastes entre kitsch et sublime, cruauté et drôlerie, le spectacle est aussi une œuvre plastique et musicale qui révèle la portée politique et la poésie déglinguée de Copi. Dans une transe joyeuse et dévastatrice est célébré un théâtre de la catastrophe et de la cruauté certes, mais un théâtre du rire et de la surprise avant tout. Un théâtre de la fin de l’impossible où la révolution pourrait enfin advenir.Distribution :Une création originale du : Munstrum ThéâtreTexte : CopiMise en scène : Louis AreneConception : Louis Arene, Lionel LingelserDramaturgie : Kevin KeissAvec : Louis Arene, Sophie Botte, Delphine Cottu, Olivia Dalric, Alexandre Ethève, Lionel Lingelser, François PraudCréation costumes : Christian LacroixScénographie et masques : Louis AreneCréation lumière : François MenouCréation sonore : Jean ThéveninCréation coiffes-maquillages : Véronique Soulier-NguyenRegard chorégraphique : Yotam PeledAdministration, production et diffusion : Clémence Huckel (Les Indépendances), Florence BourgeonAssistanat à la mise en scène : Maëliss Le BriconAssistanat costumes : Jean-Philippe Pons, Karelle DurandAssistanat son : Ludovic EnderlenAssistanat à la scénographie, régie générale et accessoires : Valentin PaulAccessoires et régie son : Ludovic EnderlenAssistanat aux accessoires : Julien AntuoriRégie lumière : Victor ArancioHabillage : Audrey WalbottCheffe d’atelier costumes : Lucie LecarpentierCostumes : Tiphanie Arnaudeau, Hélène Boisgontier, Castille SchwartzStage mise en scène : Mo DumondStages costumes : Marnie Langlois, Iris DevePresse : Murielle Richard

Tarif : 41.80 – 41.80 euros.

Début : 2024-01-16 à 20:30

TH DU ROND POINT-SALLE RENAUD BARRAULT 2 Bis Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris 75