CHAMONIX TH DU ROND POINT-SALLE RENAUD BARRAULT Paris, 30 décembre 2023, Paris.

CHAMONIXAprès des siècles d’errance dans le cosmos, un vaisseau spatial est contraint de se poser sur une planète apparemment inhabitée. L’équipage y découvre un monde plein de sensations aussi puissantes qu’inconnues… Avec leur nouvel opus, entre premier et millième degré, les inénarrables 26000 couverts posent une question primordiale : faut-il, oui ou non, éradiquer l’humanité ? Car si celle-ci a généré des milliards d’imbéciles, Auschwitz et les pantacourts, elle a aussi créé l’amour, la musique et les Apéricubes. Et peut-être l’essentiel : elle a inventé Chamonix et son golf dix-huit trous. Entre pulsions satiriques débridées, burlesque dévastateur et poésie brute, cette opérette de science-fiction s’offre à nous dans sa folle extravagance !Distribution :Un spectacle de : 26000 couvertsMise en scène : Philippe NicolleÉcriture : Philippe Nicolle, Gabor RassovCréation musicale : Aymeric Descharrières, Erwan Laurent, Christophe Arnulf, Anthony DascolaAvec : Kamel Abdessadok, Christophe Arnulf, Aymeric Descharrières, Olivier Dureuil, Patrick Girot, Erwan Laurent, Clara Marchina, Florence Nicolle, Philippe NicolleOu : Gabor Rassov, Ingrid StrelkoffSon : Anthony Dascola, Aude PetiardLumières : Paul DeschampsRégie plateau : Laurence Rossignol , Christophe PierronChorégraphies : Laurent FalguierasScénographie, construction et accessoires : Patrick Girot, Julien Lett, Michel Mugnier, Laurence RossignolCostumes : Camille Perreau , Sara SandqvistMarionnette : Carole AllemandRégie générale et plateau : Patrick GirotScénographie avec l’aide : Sophie Deck, Marek Guillemeney, Zazie PassajouMaquillage et coiffure : Pascal JehanAssistanat à la mise en scène : Sarah Douhaire, Lise Le JoncourDirection technique : Daniel ScallietCoordination compagnie : Lise Le JoncourAdministration : Marion GodeyProduction : Claire LacroixDiffusion : Drôles de Dames – Noëlle Géranton, Christine Huet

Tarif : 41.80 – 41.80 euros.

Début : 2023-12-30 à 19:30

TH DU ROND POINT-SALLE RENAUD BARRAULT 2 Bis Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Paris