TH Da Freak / Projet Milan L’intermediaire, 16 décembre 2021, Marseille.

TH Da Freak / Projet Milan

L’intermediaire, le jeudi 16 décembre à 21:00

Surprise de noël avant l’heure: un super plateau de dernière minute avec les bordelais de TH Da Freak et les incontournables marseillais de Projet Milan. **TH Da Freak** ( garage, indie rock, Bordeaux) Eclectique et prolifique musicien bordelais, TH Da Freak navigue au gré de ses nombreux albums (en solo, puis en collaboration avec d’autres Freaks du collectif bordelais Flippin’ Freaks) entre le garage punk et la pop noisy, en passant par la folk et l’électro à ses débuts ainsi qu’à l’indie rock lo-fi 90s et au grunge. Le mélange est explosif. [https://thdafreak.bandcamp.com/](https://thdafreak.bandcamp.com/)… [https://www.facebook.com/thdafreak](https://www.facebook.com/thdafreak) **Projet Milan**, (Post Rock électronique, Marseille) Milan n. m. : Rapace de grande taille, au plumage sombre, à la queue fourchue, au vol lent et plané. C’est dans cet animal totem que le duo puise son inspiration, afin de créer une musique sombre, planante, tribale et acérée. [https://projetmilan.bandcamp.com/album/i](https://projetmilan.bandcamp.com/album/i) [https://www.facebook.com/projetMILAN](https://www.facebook.com/projetMILAN) paf 5 euros Pense à ton pass.

5€

♫♫♫

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T21:00:00 2021-12-16T23:59:00