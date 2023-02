TH DA FREAK + BRACCO LES CUIZINES, 4 mars 2023, CHELLES.

TH DA FREAK + BRACCO LES CUIZINES. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:15 (2023-03-04 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Les Cuizines (L-R-21-1411/1406/140) & Fortunella présentent : Depuis quelques années, le jeune bordelais Thoineau Palis s’installe tranquillement mais sûrement sur le devant de la scène indépendante française. À chaque sortie, il affine les contours d’un univers foisonnant où des réminiscences de la pop solitaire et avant-gardiste d’un R Stevie Moore viennent se frotter à des fulgurances fuzz typiques du garage rock californien ou à des recherches de textures sonores rappelant la dream pop. Et sur scène, en formation à cinq, Th Da Freak dynamite en tout décontraction le cadre de ses morceaux pour en proposer une réinterprétation dopée qui fait mouche. Soucieux de se glisser partout où l’on peut trouver une scène ou un dancefloor, Bracco destine ses morceaux à ceux qui ont choisi de ne pas choisir, ceux pour qui punk et techno charrient la même pulsion hédoniste, et qui s’adonnent à leur vice sans un regard pour les vieilles chapelles. Fort d’un live abrasif pour les coeurs et cerveaux, le groupe s’est produit sur des scènes majeures françaises comme Les Bars en Trans, La Villette Sonique, Le HOPHOPHOP festival, Le Garage MU festival, La Machine du Moulin Rouge et a quatre tournées européennes à son actif. Au fil des huit titres de son premier album, Summer Is A Killer, le trio parisien In My Head dessine les contours d’une pop à guitares faussement fragile mais vraiment attachante. Des mélodies, des sentiments, un mélange d’urgence et de recul, la même potion qu’ont bue avant eux The Cure, The Wedding Present, R.E.M. ou Daniel Johnston. BRACCO, TH da Freak BRACCO, TH da Freak

Votre billet est ici

LES CUIZINES CHELLES 38 RUE DE LA HAUTE BORNE Seine-et-Marne

Les Cuizines (L-R-21-1411/1406/140) & Fortunella présentent :

Depuis quelques années, le jeune bordelais Thoineau Palis s’installe tranquillement mais sûrement sur le devant de la scène indépendante française. À chaque sortie, il affine les contours d’un univers foisonnant où des réminiscences de la pop solitaire et avant-gardiste d’un R Stevie Moore viennent se frotter à des fulgurances fuzz typiques du garage rock californien ou à des recherches de textures sonores rappelant la dream pop. Et sur scène, en formation à cinq, Th Da Freak dynamite en tout décontraction le cadre de ses morceaux pour en proposer une réinterprétation dopée qui fait mouche.

Soucieux de se glisser partout où l’on peut trouver une scène ou un dancefloor, Bracco destine ses morceaux à ceux qui ont choisi de ne pas choisir, ceux pour qui punk et techno charrient la même pulsion hédoniste, et qui s’adonnent à leur vice sans un regard pour les vieilles chapelles. Fort d’un live abrasif pour les coeurs et cerveaux, le groupe s’est produit sur des scènes majeures françaises comme Les Bars en Trans, La Villette Sonique, Le HOPHOPHOP festival, Le Garage MU festival, La Machine du Moulin Rouge et a quatre tournées européennes à son actif.

Au fil des huit titres de son premier album, Summer Is A Killer, le trio parisien In My Head dessine les contours d’une pop à guitares faussement fragile mais vraiment attachante. Des mélodies, des sentiments, un mélange d’urgence et de recul, la même potion qu’ont bue avant eux The Cure, The Wedding Present, R.E.M. ou Daniel Johnston.

.16.0 EUR16.0.

Votre billet est ici