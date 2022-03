Th��tre solo “Les r�gles du savoir-vivre” de et par Dominique Bartolo La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Th��tre solo “Les r�gles du savoir-vivre” de et par Dominique Bartolo La Seyne-sur-Mer, 26 mars 2022, La Seyne-sur-Mer. Théâtre solo “Les règles du savoir-vivre” de et par Dominique Bartolo Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny La Seyne-sur-Mer

2022-03-26 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-26 Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny

La Seyne-sur-Mer Var La Seyne-sur-Mer Jean Luc Lagarce s’est inspiré du best–seller “Usages du monde : règles du savoir-vivre dans la société moderne” écrit en 1891 par Blanche Augustine Angèle Soyer connue sous le pseudonyme de baronne Staffe. +33 4 94 06 02 52 Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Caf� Th��tre 7�me Vague 38 rue Berny Ville La Seyne-sur-Mer lieuville Caf� Th��tre 7�me Vague 38 rue Berny La Seyne-sur-Mer Departement Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-seyne-sur-mer/

Th��tre solo “Les r�gles du savoir-vivre” de et par Dominique Bartolo La Seyne-sur-Mer 2022-03-26 was last modified: by Th��tre solo “Les r�gles du savoir-vivre” de et par Dominique Bartolo La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 26 mars 2022 La Seyne-sur-Mer Var

La Seyne-sur-Mer Var