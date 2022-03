TH��TRE & MUSIQUE : JACK Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

TH��TRE & MUSIQUE : JACK Sarreguemines, 7 mai 2022, Sarreguemines. THÉÂTRE & MUSIQUE : JACK Sarreguemines

2022-05-07 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-07 11:30:00 11:30:00

Sarreguemines Moselle Sarreguemines Moselle 0 EUR Dans le cadre de la 8e édition du festival Et ron, biberons, petits patapons.

Dès 4 ans. CHANGER L’AIR CIE (SAINT-DIZIER).

Interprétation & manipulation : Léna Chkondali, Rianne Glorius & Sébastien Ménard. Vous pensez découvrir ou (re)découvrir l’histoire de Jack et le haricot magique ! Vous serez finalement embarqué bien au-delà, dans un univers complètement inventé, qui devient une sorte de valeur ajoutée au conte initial. Le cabinet des curiosités de Monsieur Otto n’est pas sans piquer la curiosité des petits et grands spectateurs. Dès les premiers instants du spectacle, une voix commence une belle histoire, celle de « Jack et le haricot magique » puis est vite interrompue par l’entrée charismatique de Monsieur Otto, qui, en racontant sa propre histoire, va vous inviter à découvrir les trésors de sa fabuleuse échoppe. Sur réservation auprès de la Médiathèque. contact.med@agglo-sarreguemines.fr +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/ Laurent Nembrini

