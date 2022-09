THÉÂTRE РCLIMAX, 14 octobre 2022, .

THÉÂTRE РCLIMAX



2022-10-14 – 2022-10-14

Compagnie Zygomatic.

Nous sommes aujourd’hui au point culminant, face au plus grand défi que notre génération doit relever. Allons-nous attendre le déluge pour agir ? Une compagnie qui se nomme ‚ÄúZygomatic‚Äù vient nous divertir avec du sérieux, étrange ! Il tire la sonnette d’alarme écologique. La troupe s’attaque à la question de l’urgence climatique, à l’effondrement de la biodiversité et à la survie de la planête‚ Rien que du lourd ! Et pourtant les comédiens chanteurs, musiciens, danseurs et mimes nous embarquent dans un voyage initiatique férocement drôle, fertile et libérateur‚ Quelle audace !

Quand le rire est porteur de sens nous on applaudit des dix doigts.

De Ludovic Preachers. Avec : Aline Barré, Benjamin Scampini, Xavier Pierre, Ludovic Preachers.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Spectacle donné dans le cadre de la Fête de la Science.

+33 2 51 61 46 10 https://www.echiquier-paysdepouzauges.fr/fiche-spectacles/420

