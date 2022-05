TGS Springbreak Centre de Congrès et d’exposition Diagora Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Centre de Congrès et d'exposition Diagora

Le TGS SPRINGBREAK est un salon familial où pendant 2 jours, les visiteurs plongent dans un univers unique, rencontrent des associations, proposant des animations, mêlées aux commerçants et éditeurs. Fan de pop culture, de cinéma, de science-fiction, de mangas ou encore de jeux vidéo, vous trouverez votre bonheur dans cette édition de printemps, plus intimiste que celle de fin d’année … 14 & 15 mai Samedi : 9h-19h Dimanche : 9h-18h30 Tout public.

L’entrée est soumise à l’achat de vos places, soit en ligne sur billetterie, soit à l’accueil du salon

Le meilleur de la Pop Culture au programme pour cette 9e édition… Centre de Congrès et d’exposition Diagora 150 Rue Pierre Gilles de Gennes – Labège Labège Haute-Garonne

