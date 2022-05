TGS SPRINGBREAK Centre de Congrès Diagora, 14 mai 2022, Labège.

TGS SPRINGBREAK

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Centre de Congrès Diagora

Une expérience unique et toujours plus riche vous attend… Le TGS Springbreak est un salon familial où pendant 2 jours, les visiteurs peuvent déambuler dans les salles et les étages de ce lieu qualitatif et aller rencontrer des associations, proposant des animations, mêlées aux commerçants et éditeurs. Fan de pop culture, de cinéma, de science-fiction, de mangas ou encore de jeux vidéo, vous trouverez votre bonheur dans cette édition de printemps, plus intimiste que l’édition de fin d’année … De nombreuses activités gratuites sont proposées : Jeux Vidéo (démonstration, tournois, bornes d’arcade), quiz, conférences, expositions, rencontres avec des artistes (auteurs, dessinateurs, acteurs, chanteurs) ainsi que des spectacles permanents sur scènes, Cosplay, Concerts, Ateliers, et bien d’autres activités… En proposant une billetterie VIP, les visiteurs peuvent côtoyer les guests présents chaque année, dans une salle dédiée, avec de nombreux avantages (Open Bar Soft, Goodies, entrée en avant-première sur le salon 1h avant l’ouverture des portes au grand public….)

Sur inscription

LE TGS SPRINGBREAK EST DE RETOUR POUR VOUS PROPOSER LE MEILLEUR DE LA POP CULTURE !

Centre de Congrès Diagora 150 rue Pierre-Gilles de Gennes, 31670 Labège Labège Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T19:00:00