TGBB #18 : Rge Yummy Mouths • Nü Cross • Brooders • Max Fulcrum & The Win SUPERSONIC Paris, vendredi 29 mars 2024.

Véritables coups de cœur de l’équipe, talents encore bruts de la scène de demain, on vous invite à découvrir ces groupes étrangers pour leur toute première date à Paris !

THE YUMMY MOUTHS – 23h00

(Garage post-punk / Harentals, BEL)

Grosse claque scénique prise au festival Left Of The Dial (la Mecque pour découvrir les nouveaux groupes « Crank Wave »), les Yummy Mouths font ce que la Belgique sait faire de mieux : mélanger les genres! Imaginez Weezer en version post-punk ou At The Drive-In en version Power Trio… Voilà!

—

The Yummy Mouths were a huge hit on stage at the Left Of The Dial festival (the Mecca for discovering new ‘Crank Wave’ bands), doing what Belgium does best: mixing genres! Imagine a post-punk version of Weezer or a power trio version of At The Drive-In… Voilà !

Si vous aimez / For fans of Weezer, At The Drive In & Johnny Mafia

– le clip : https://www.youtube.com/watch?v=ftnxsxlDtco

– le live : https://www.youtube.com/watch?v=R9JskCe_A7s

– Insta : @theyummymouths

NÜ CROS – 22h00

(Post-punk Noise / Glasgow, GB)

Influencés par le rock alternatif américain des 90s mais également par la nouvelle scène post-punk anglaise, les Écossais de Nü Cros sont ce qu’il y a de mieux sur la scène noise; avec leurs compatriotes Yabba (qu’on a également reçus en TGBB).

—

Influenced by 90s American alternative rock but also by the new English post-punk scene, Scotland’s Nü Cros are the best of the noise scene, along with their compatriots Yabba (who also played a TGBB gig).

Si vous aimez / For fans of Gilla Band, Smashing Pumkins & Deftones

– le tube : https://www.youtube.com/watch?v=c9Bg7qXU4j4

– Insta : @nucrosband

BROODERS – 21h00

(Synth Grunge / Leeds, UK)

Entre la violence du grunge et les synthés des 80s, il n’y a qu’un pas : Brooders! Véritable phénomène live dans leur ville d’origine, le projet navigue entre riffs assassins et lignes de basse ultra dansantes. A voir pour la première fois sur le vieux continent!

—

There’s only one step between the violence of grunge and the synths of the 80s: Brooders! A veritable live phenomenon in their home town, the project moves between killer riffs and ultra-danceable bass lines. See them for the first time on the old continent!

Si vous aimez / For fans of Scalping, Gilla Band & LCD Soundsystem

– le clip : TBC

– le live : https://www.youtube.com/watch?v=4AplCMynVsU

– Insta : @broodzbandz

MAX FULCRUM & THE WIN – 20h00

(Psychedelic Disco Rock / Londres, UK)

Également découvert au festival Left Of The Dial, ce collectif à géométrie variable a tout pour faire danser avec six membres sur scène, emmenés par un chanteur charismatique. Préparez vous à vous ambiancer sur leurs rythmes diaboliquement efficaces!

—

Also discovered at the Left Of The Dial festival, this variable-geometry collective has everything it takes to make you dance, with six members on stage, led by a charismatic singer. Get ready to party to their diabolically effective rhythms!

Si vous aimez / For fans of LCD Soundsystem, MGMT & Suuns

– le clip : https://www.youtube.com/watch?v=5mWhqu1-VxU

– le live : https://www.youtube.com/watch?v=PcKgJZLMPcc

– Insta : @maxfulcrum_thewin

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

