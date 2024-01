CINÉ KIDS Teyran, vendredi 26 janvier 2024.

Teyran Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:00:00

fin : 2024-01-26

Une séance de cinéma pour les enfants (dès 5 ans) et les parents, où on regarde des films ensemble et puis après par le jeu, par les mots ou par le corps on en discute sans se juger, juste pour échanger.

Gratuit – sur inscription.

Teyran 34820 Hérault Occitanie



