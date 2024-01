CONTE MUSICAL « LA PETITE PIEUVRE QUI VOULAIT JOUER DU PIANO » Teyran, samedi 20 janvier 2024.

Teyran Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 11:00:00

fin : 2024-01-20

Hector est une petite pieuvre qui vit au fond de l’océan et qui n’y trouve pas sa place. Or, un rêve lui écarquille les yeux : apprendre la langue de la musique et jouer du piano…

Une quête initiatique, un conte philosophique qui saisit par sa simplicité et sa poésie, invite à l’émerveillement et au sensible, abordant les thèmes de la différence, l’exclusion et la quête de soi, exaltant le pouvoir de la musique et des rêves.

Une expérience sensorielle, un voyage musical où la lumière évolue au gré du récit, où des univers sonores sont créés en direct et où le piano résonne jusqu’à un véritable moment de concert classique.

Par la Cie l’Arborescence.

À partir de 5 ans.

Gratuit, inscriptions à partir du 5 janvier.

Teyran 34820 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-08 par OT DU GRAND PIC ST LOUP