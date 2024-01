PHOTOGRAPHIE Teyran, samedi 6 janvier 2024.

Teyran Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06

fin : 2024-02-15

Pour bien démarrer la nouvelle année Danielle Grangé, Odile Turpin et Martine Fize vous proposent de partager leurs regards sur la ville. Danielle vous fera découvrir la poésie de la Grande Motte (du 6 au 18/01), Odile a été fascinée par les couleurs de la ville la nuit (du 20/01 au 01/02) et Martine s’est beaucoup amusée à observer Montpellier la sportive

(du 3 au 15/02).

3 expositions, du 6 janvier au 15 février

Gratuit, aux horaires d’ouverture de la médiathèque

.

Teyran 34820 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-08 par OT DU GRAND PIC ST LOUP