Atelier décoration de Noël récup

Confection de décorations à partir de matériaux de récupération.

Recycled Christmas decorations workshop

Making decorations from recycled materials Taller de adornos navideños reciclados

Elaboración de adornos con materiales reciclados Workshop Weihnachtsdekoration recp

