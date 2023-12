ATELIER D’ÉCRITURE « LA GOURMANDISE » Teyran, 3 décembre 2023, Teyran.

Teyran,Hérault

Épicure s’invite à la médiathèque pour des jeux d’écriture alléchants… Déguster, apprécier, saliver : autant d’occasions de solliciter nos papilles par des jeux de coopération et des références d’auteurs célèbres. Carpe diem, la gourmandise ne sera pas un vilain défaut cet hiver !.

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 20:00:00. .

Teyran 34820 Hérault Occitanie



Epicure invites us to the media library for some mouth-watering writing games? Tasting, appreciating, salivating: these are just some of the ways in which we can stimulate our taste buds through cooperative games and references to famous authors. Carpe diem, gluttony won’t be a bad habit this winter!

Los epicúreos acuden a la biblioteca multimedia en busca de juegos de escritura que les hagan la boca agua.. Saborear, disfrutar, salivar: éstas son sólo algunas de las maneras en las que podemos deleitar nuestras papilas gustativas con juegos cooperativos y referencias a autores famosos. Carpe diem, la glotonería no será mala este invierno

Epikur lädt in die Mediathek ein, um verlockende Schreibspiele zu spielen? Verkosten, genießen, einspeicheln: So viele Gelegenheiten, unsere Geschmacksnerven durch kooperative Spiele und Referenzen berühmter Autoren anzuregen. Carpe diem, Völlerei ist in diesem Winter kein böser Fehler!

Mise à jour le 2023-11-30 par OT DU GRAND PIC ST LOUP