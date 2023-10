INTERVENTION DANSÉE « UN LIEU, DES CORPS, UNE SAISON » Teyran, 15 octobre 2023, Teyran.

Teyran,Hérault

INTERVENTION DANSÉE « UN LIEU, DES CORPS, UNE SAISON »

Le dimanche 15 octobre 2023 à 11H

Dans le cadre du Salon “Palette d’automne”, le Groupe de Danse Impro de Teyran proposera une intervention dansée «Un lieu, des corps, une saison», accompagnée d’un musicien en live. Une réflexion chorégraphique sur l’automne..

2023-10-15

Teyran 34820 Hérault Occitanie



INTERVENTION DANSÉE « UN LIEU, DES CORPS, UNE SAISON » (A PLACE, SOME BODIES, A SEASON)

Sunday, October 15, 2023 at 11 a.m

As part of the Salon ?Palette d?automne? the Groupe de Danse Impro de Teyran will present a dance performance entitled « Un lieu, des corps, une saison », accompanied by a live musician. A choreographic reflection on autumn.

UN LUGAR, CUERPOS, UNA ESTACIÓN » INTERVENCIÓN DE DANZA

Domingo 15 de octubre de 2023 a las 11.00 horas

En el marco de la exposición « Palette d’automne », el Groupe de Danse Impro de Teyran presentará una intervención de danza titulada « Un lieu, des corps, une saison », acompañada por un músico en directo. Una reflexión coreográfica sobre el otoño.

TÄNZERISCHE INTERVENTION « EIN ORT, KÖRPER, EINE JAHRESZEIT »

Am Sonntag, den 15. Oktober 2023 um 11H

Im Rahmen des Salons ?Palette d’automne? wird die Groupe de Danse Impro de Teyran eine tänzerische Intervention « Un lieu, des corps, une saison » (Ein Ort, ein Körper, eine Jahreszeit) vorführen, die von einem Live-Musiker begleitet wird. Eine choreografische Reflexion über den Herbst.

