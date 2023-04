FESTIVAL AU DÉTOUR, 12 mai 2023, Teyran.

Festival de théâtre et d’arts de rue

4 spectacles à vivre en plein air, programmés sur 3 jours.

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

Teyran 34820 Hérault Occitanie



Festival of theater and street arts

4 shows to be experienced in the open air, programmed over 3 days

Festival de teatro y artes de calle

4 espectáculos al aire libre programados durante 3 días

Festival für Theater und Straßenkunst

4 Aufführungen, die Sie unter freiem Himmel erleben können und die an 3 Tagen auf dem Programm stehen

