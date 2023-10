Loto Teyjat, 21 octobre 2023, Teyjat.

Teyjat,Dordogne

Nombreux lots à gagner, bourriche, crêpes..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Teyjat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Lots of prizes to be won, including gourmet treats and crêpes.

Muchos premios, aperitivos y crepes.

Zahlreiche Preise zu gewinnen, bourriche, crêpes.

Mise à jour le 2023-10-11 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin