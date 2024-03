Textimoov Tripostal Lille, samedi 18 mai 2024.

Textimoov Accessoires en composite bio-sourcés, vêtements innovants et tenues les plus improbables imaginées par des couturiers visionnaires et inspirées par le sport, où recyclage et upcycling seront de mise. 18 mai – 29 septembre Tripostal Tarifs : 9 € / 7 €

Début : 2024-05-18T11:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Fin : 2024-09-29T11:00:00+02:00 – 2024-09-29T19:00:00+02:00

Textimoov !

Une exposition de lille3000

Labellisée Olympiade culturelle, « Textimoov ! » sera connectée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Accessoires en composite bio-sourcés, vêtements innovants et tenues les plus improbables imaginées par des couturiers visionnaires et inspirées par le sport, où recyclage et upcycling auront la part belle.

Du 17 mai au 29 septembre 2024

Tripostal Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

jeux olympiques paris 2024

lille3000