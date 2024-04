Textimoov!, Futurotextiles 6 – lille3000 Le Tripostal Lille, samedi 18 mai 2024.

Textimoov!, Futurotextiles 6 – lille3000 Dix-huit ans après sa première édition en 2006 et un parcours exemplaire dans plusieurs villes du monde, le textile revient au Tripostal sur 6 000 m2 avec l’exposition Textimoov!, sixième édition de … Samedi 18 mai, 18h00 Le Tripostal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Dix-huit ans après sa première édition en 2006 et un parcours exemplaire dans plusieurs villes du monde, le textile revient au Tripostal sur 6 000 m2 avec l’exposition Textimoov!, sixième édition de Futurotextiles. Nouvelle époque, nouvelles inventions, les habitudes ont changé mais les ingénieurs, les créateurs sont toujours précurseurs et inventent le monde de demain.

Destinée à un large public, l’exposition, entièrement nouvelle, mettra en scène les découvertes et les tendances les plus récentes du textile du monde entier en privilégiant la France, la Région Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille et nos voisins belges. Elle croisera les innovations technologiques scientifiques les plus récentes avec la création artistique sous toutes ses formes.

Cette nouvelle édition de Futurotextiles sera connectée avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et bénéficie du label d’Olympiade Culturelle.

Le sport, comme acteur et source d’innovation, reliera le monde artistique et scientifique à celui de l’entreprise.

Sport et innovation sont intimement liés. Le premier offre un large terrain d’expression à la seconde pour optimiser la performance du sportif professionnel ou amateur et lui procurer toujours plus de confort. Des savoir-faire ancestraux aux nouvelles pratiques de haute technicité, le champ exploratoire est immense.

Dans quelques décennies, la Terre comptera à priori 11 milliards d’habitants. Comment y vivront nos petits-enfants ? Réel et virtuel se mêleront. Les questions environnementales rythmeront complètement la vie quotidienne et la Lune et la planète Mars auront déjà accueilli quelques colonies.

Marque de fabrique de Futurotextiles, l’exposition fera dialoguer des prototypes industriels et des nouvelles matières avec des créations artistiques reprenant les références du monde du sport et des cultures urbaines. Monde de l’entreprise et monde artistique mettront en scène les nouvelles découvertes et les toutes dernières tendances du textile.

Commissariat : Caroline David pour lille3000

Entreprises : Adidas, Armalith, Asics, Basaltex, Boite Collector, Brochier, Ceramiq, Chlore, Chomarat, Clubtex, Concordia, Converse, Cousin Trestec, Damart, Decathlon, Declercq Passementiers, Dickson Constant, E&T Symbiose, Fendertex, Fusalp, Gamory, Juin Fait le Lin, Lacoste, Layup, Le Coq Sportif, Lenzing, MDI Green Air, Michelin, Nike, Oxylane, Rossignol, Safilin, Singtex, Solstiss, U-exist, Vans, Verjari, Yuyo…

Institutions : 19 M Chanel, Cité de l’Espace, CNES, ESAAT, ESMOD, ENSAIT, Fashion Green Hub, Fedustria, Galerie Cécile Fakhoury, le Flow, Musée Texture Kortrijk, Septième Gallery, Galerie Eric Dupont…

Artistes / Designers : Virgil Abloh, Mariam Abouzid Souali, Louka Anargyros, Maison Anrealage, Veronique Boyens, Xavier Brisoux, Maison Cardin, Crosby Studios, Casey Curran, Clara Daguin, Gilles Ebersolt, Freaky Debbie, Thomas de Lursac, Nicolas Ghesquiere, Dominic Grisor, Koché, Marianna Ladreydt, Ross Lovegrove, Maison Mourcel, Max Knight, Minirine, Thierry Mugler, Mika Ninagawa, Tom Van Der Borght, Harumi Ori, On aura tout vu, Pucci, Marine Serre, Stéphane Ashpool, Philip Symonds, Riccardo Tisci, Henri Vanhaerents, Louis Vuitton…

Le Tripostal Avenue Willy Brandt, Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France +33 (0)3 20 14 47 60 http://www.lille3000.eu Construit dans les années 50 pour trier le courrier de la Métropole lilloise, puis reconverti en lieu culturel à l’occasion de Lille 2004, Capitale Européenne de la Culture, le Tripostal est devenu un espace majeur de la création contemporaine.

Sans être un centre d’art ou un musée, c’est un lieu d’art et de vie, situé en cœur de la ville, entre les gares Lille Flandres et Lille Europe. Il comporte trois plateaux de 2000 m² chacun, ce qui lui confère une excellente souplesse scénographique. C’est également un lieu de performance et de fête, doté d’un espace pour enfants, d’une boutique/librairie et d’un bar/restauration.

Parmi les grandes expositions accueillies par lille3000 ces dernières années, citons « La Route de la Soie / Saatchy Gallery » en 2010, « Happy Birthday / Galerie Perrotin » en 2013, « Passions Secrètes / Collections privées flamandes » en 2014, « Séoul, vite, vite » & « Tu dois changer ta vie » en 2015, « Performance ! / 40 ans du Centre Pompidou » en 2017 ou encore « Eldorama » en 2019. Le Tripostal Avenue Willy Brandt, Lille À 2 min à pied des Gares Lille-Flandres et Lille-Europe Métro : Gare Lille-Flandres Station : V’lille Flandres Euralille Parking : Autocité Euralille

lille3000 – Marine Serre – SS23 – State of Soul © Acielle – styledumonde.com