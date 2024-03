Textile et argile en joyeuse conversation Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève, mercredi 27 mars 2024.

Textile et argile en joyeuse conversation L’association Camarada revient au musée avec une nouvelle installation 27 mars – 5 mai Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T10:00:00+01:00 – 2024-03-27T18:00:00+01:00

Fin : 2024-05-05T10:00:00+02:00 – 2024-05-05T18:00:00+02:00

Après une première collaboration en 2023, l’association Camarada, centre d’accueil et de formation pour des femmes migrantes, revient au musée avec une nouvelle installation! Celle-ci fait suite à une série d’ateliers au sein desquels les participantes ont créé et imaginé en s’inspirant de l’exposition Charlotte Hodes. Conversations en plein air. Ensemble, leurs créations en terre, accompagnées de son set en textile, conversent dans une ambiance de pique-nique printanier.

Le choix de créer autour de l’exposition de Charlotte Hodes n’est pas anodin. Les thématiques que traite l’artiste et qui se ressentent dans son exposition – la sororité, l’entraide et le partage – résonnent en effet avec les valeurs de Camarada, en plus de mettre la femme au coeur de sa réflexion.

Venez découvrir le pique-nique coloré et joyeux des femmes de Camarada jusqu’au 5 mai (Aile verre – rez-de-chaussée).

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://www.camarada.ch/ »}, {« link »: « http://www.musee-ariana.ch/expositions/conversations-plein-air »}]

© Boris Dunand, Musée Ariana