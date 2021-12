Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Textes, images et sons dans nos ordinateurs Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 16 octobre au samedi 13 novembre à Les Étincelles du Palais de la découverte

13 ans et +. Comment des textes, des images et des sons se retrouvent-ils numérisés sous forme de 0 et de 1 dans un ordinateur, un blue-ray ou encore une clef USB ? Nous vous dévoilerons comment vous employez quotidiennement sans le savoir de puissants algorithmes, des lasers et même des particules pour enregistrer vos photos ou regarder un film ! 13 ans et +. Comment des textes des images et des sons se retrouvent-ils sous forme de 0 et de 1 dans un ordinateur ou une clef USB ? Un voyage entre mathématiques et physique. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris

