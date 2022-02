Textes, images et sons dans nos ordinateurs Les Étincelles du Palais de la découverte, 6 août 2021, Paris.

[13 ans et +] Nous manipulons quotidiennement des appareils qui enregistrent, transmettent et reproduisent des textes, des images et des sons. Mais par quels procédés ces derniers se retrouvent-ils numérisés sous forme de zéros et de uns dans un ordinateur, un blue-ray ou encore une clef USB ? Nous vous dévoilerons comment vous employez quotidiennement, souvent sans le savoir, de puissants algorithmes, des lasers et des particules pour enregistrer vos photos ou regarder des films ! Pour aller plus loin, quelques techniques de compression et de correction de l’information pourront être expliquées en détails, sans lesquelles les plus puissants de nos ordinateurs personnels seraient bien en peine de lire le moindre long-métrage…

[13 ans et +] Comment stocker des sons et des images dans un ordinateur ou une clef USB, et les reproduire par la suite ? Un voyage entre mathématiques et physique.

